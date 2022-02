"Stadtstraße wird wie Zwentendorf"

Nach der Räumung des Protestcamps gegen die Wiener Stadtstraße lecken die Aktivisten ihre Wunden. Doch sie wollen weitermachen.

Isi hatte schon schönere Vormittage. Es stürmt und regnet, und Isi wartet vor dem Polizeianhaltezentrum auf der Rossauer Lände auf ihre Leute: "Sie kommen jetzt nach der Reihe raus." Insgesamt waren es knapp 50 Aktivistinnen und Aktivisten, die am Dienstag im Zuge der Räumung des Protestcamps gegen die Wiener Stadtstraße festgenommen worden waren. "Ich bin gestern schon gegangen, weil ich meine Identität preisgegeben habe", sagt Isi. Ihren vollen Namen will sie lieber nicht in der Zeitung lesen. Am Mittwochvormittag steht ...