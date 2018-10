Staffordshire-Terrier biss elfjähriges Mädchen in Wien zweimal an zwei Tagen

Ein Hund hat ein elfjähriges Mädchen am Samstag beim Spazierengehen in der Steinergasse in Wien-Liesing in Arme und Beine gebissen. Der Staffordshire-Terrier ist bereits mehrmals auffällig geworden: Am Vortag hatte er das Mädchen ebenfalls gebissen, am 20. Oktober brachte eine Frau nach einer Attacke des Tieres eine Anzeige ein. Der Hund wurde der Besitzerin nun abgenommen.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Die 18-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt