Stallgebäude brannte im Pinzgau: Urlauber evakuiert

In Stuhlfelden im Pinzgau ist am Samstanachmittag ein Stall eines Bauernhofes völlig niedergebrannt. Zu dem Anwesen gehörten auch zwei Appartements, die von insgesamt 16 Urlaubern bewohnt waren. Sie wurden evakuiert. Die Touristen wurden in einem nahegelegenen Hotel untergebracht, informierte die Landespolizeidirektion Salzburg. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser verhindern. Unverletzt blieben auch die sieben Familienmitglieder des Besitzers der Landwirtschaft, die sich im Haupthaus aufgehalten hatten. Wegen des brennenden Stalles musste allerdings aus Sicherheitsgründen die nahegelegene 220-kVA Stromleitung der Salzburg AG rund 90 Minuten lang abgeschaltet werden. Am Sonntag in der Früh war das Feuer vollkommen gelöscht, hieß es aus dem Landesfeuerkommando. Quelle: APA