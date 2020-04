Stand bei Spitalspatienten in Österreich stabil

Die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten hat sich hierzulande stabilisiert. Am Donnerstag (10.30 Uhr) gab es 1.086 Patienten, die sich in stationärer Behandlung befanden, davon mussten 266 intensivmedizinisch betreut werden. Am Mittwoch (10.00 Uhr) waren es 1.096 bzw. 267 gewesen. Weiter spürbar steigen dagegen die Todesfälle. Mit 295 gab es binnen knapp 24 Stunden einen Zuwachs um 22.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Todesfälle steigen in Österreich weiter an