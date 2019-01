Früher blieb man bei extremem Schneefall hinter dem Ofen sitzen. Vielleicht sollte man sich daran ein Beispiel nehmen.

In Teilen Österreichs herrscht wegen der starken Schneefälle der vergangenen Tage der Ausnahmezustand. Skiorte sind von der Außenwelt abgeschnitten, weil die Zufahrtsstraßen wegen der großen Lawinengefahr gesperrt werden mussten. Auch Bahnstrecken wurden stillgelegt. In Salzburg raten Experten Hausbesitzern bereits, den Schnee von ihren Dächern zu schaufeln, weil es sonst Probleme mit der Statik ihrer Häuser geben könnte. Immer wenn sich die Natur von ihrer unwirtlichen Seite zeigt, zeigt sich aber auch, dass sich die Menschen in Österreich aufeinander verlassen können. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz, ebenso das Rote Kreuz und die Bergrettung. Alles Freiwillige, die ihre Freizeit dafür opfern, um anderen zu helfen. Und dabei auch oft selbst in Gefahr geraten, denn auch jetzt noch sind viele Sportler im freien Skiraum unterwegs. Dabei sind die Warnungen nicht mehr zu überhören.