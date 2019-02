Betagte Lenker lösen immer wieder Debatten über die Verkehrssicherheit aus. Dabei wird Entscheidendes übersehen.

Sollen Fahrzeuglenker ab einem bestimmten Alter zu amtsärztlichen Untersuchungen verpflichtet werden? Das Thema Fahrtauglichkeit von betagten Menschen wird nicht nur in Österreich seit Jahren heiß diskutiert. Mit der Erkenntnis, dass es die klare und einfache Lösung nicht gibt und niemals geben wird. Und so haben die verschiedensten Länder Europas die unterschiedlichsten Lösungsansätze: In Dänemark beispielsweise wurden verpflichtende Gesundheitstests für Senioren ab dem 70. Lebensjahr wieder abgeschafft, weil sich gezeigt hat, dass der enorme Verwaltungsaufwand keine positiven Effekte auf die Verkehrssicherheit zeitigt.