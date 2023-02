Die SN-Getränkekolumne Dreh&Trink: Der Wein des Winnetou

Standpunkt SN

Die Aufregung über die "kulturelle Aneignung", die auch Karl Mays Abenteuerromane erwischt hatte, hat sich wieder gelegt. Kein Minenfeld ist dagegen Wein von Karl May. Eher gelingt es ihm, eine entspannte, verbindende Kommunikationsebene zu schaffen. Mit dem gleichnamigen Winnetou-Autor hat der Rebensaft aber ohnehin nichts zu tun. "Den Namen gibt es in unserer Familie schon länger als den Schriftsteller", sagt Peter May, Winzer aus Rheinhessen. Früher hieß das Weingut Liebenauer Hof, weil es zum nahe gelegenen Kloster gehörte. Nachdem das ...