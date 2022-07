Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Weggerissene Straßen, Häuser, die von Muren verschüttet wurden, zerstörte Stromleitungen, von der Umwelt abgeschnittene Ortschaften. Die Unwetter, die diese Woche über Österreich niedergingen, haben eine Spur der Verwüstung durch das Land gezogen. In Tirol, in Oberösterreich, in Salzburg, aber vor allem in Kärnten. Es wird wohl Wochen, wenn nicht Monate, dauern, bis die Schäden in den betroffenen Ortschaften im Bezirk Villach-Land behoben sind, bis dort wieder ein normales Leben möglich ist.

In Zeiten solcher Katastrophen zeigt sich immer ...