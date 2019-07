Österreich und Deutschland reden wieder sachlich über Verkehrsthemen. Das ist gut, aber gemessen werden die Politiker an ihren Taten.

Die Ausgangslage bei der zum Krisentreffen hochstilisierten Aussprache der Verkehrsminister aus Deutschland und Österreich in Berlin war schwierig. Just vor dem stärksten Reisewochenende der Saison auf der Brenner- und der Tauernautobahn - in Bayern und Baden-Württemberg starten die Schulferien - ...