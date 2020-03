Die meisten Menschen verhalten sich vorbildlich. Es gibt aber auch die Panikmacher und die Verharmloser. Beide brauchen wir nicht.

Drei Erlebnisse in den letzten 24 Stunden, die zeigen, dass es Menschen gibt, die es noch immer nicht kapiert haben. Am sonnigen Salzachufer in Salzburg veranstalten Jugendliche ein Happening. Eine Familie mit drei Kindern fährt noch einmal rasch in die ...