Vier Staatsverweigerer sitzen seit April 2017 in U-Haft. Die Anklage lautet: Hochverrat. Was haben sie getan? Sie haben einen wirren Brief an einen Bundesheer-General geschrieben. Dieser sollte hochrangige Politiker festnehmen lassen. Vor Gericht sagte dieser aus, er habe darüber schmunzeln müssen. Dass die vier Staatsablehner dafür zehn Jahre oder noch länger ins Gefängnis kommen, ist höchst unwahrscheinlich.