Von 1. Jänner 2018 bis 25. Jänner 2019 wurden in Österreich 55 Morde begangen. Vollendete Tötungsdelikte heißt das in der Fachsprache. All diese Fälle wurden von einer sogenannten Screening-Gruppe aufgerollt und analysiert. Den Anlass dafür gab eine beispiellose Mordserie in ...