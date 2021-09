Stark verstrahlte Eierschwammerl auf oberösterreichischer Alm gefunden

Die Umweltorganisation Global 2000 hat in Eierschwammerln von der Stubwiesalm bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich besorgniserregend hohe Werte des Radioisotops Cäsium-137 gefunden, die aus dem Tschernobyl-Fallout vor 35 Jahren resultieren. Gemessen wurden 7.563 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg), das ist mehr als das Zwölffache des in der EU geltenden Grenzwerts von 600 Bq/kg, berichtete Global 2000 am Mittwoch.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.