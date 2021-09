Starker Anstieg bei Corona-Fällen und Spitalsbelegung

Die vierte Corona-Welle nimmt weiter Fahrt auf. 1.848 Neuinfektionen sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden - mehr waren es zuletzt am 30. April mit damals 2.131 Fällen. Auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern stieg binnen eines Tages stark an. Aktuell werden 545 an Corona Erkrankte stationär behandelt, um 35 mehr als am Dienstag. Auf Intensivstationen liegen derzeit 142 Patienten - ein Anstieg um zwölf binnen 24 Stunden.

