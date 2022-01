Starker Schneefall legt Verkehr in Kärnten lahm

Starker Schneefall hat in weiten Teilen Kärntens den Straßen- und Bahnverkehr lahmgelegt. Wie Ö3 am Donnerstag in der Früh berichtete, waren gleich drei Bahnstrecken wegen umgestürzter Bäume gesperrt, darunter auch die Karawankenbahn zwischen Villach und Rosenbach. Besonders betroffen war das Gailtal. Die Gailtalbahn war zwischen Arnoldstein und Hermagor gesperrt, die Gailtal Straße (B111) zwischen St. Stefan und Nötsch.

SN/APA/Gerd Eggenberger/Gerd Eggenb Der Winter hat Kärnten weiter fest im Griff (Archivbild)