Starkregen: Feuerwehren bei Überflutungen und Vermurungen im Einsatz

Kurze, heftige Niederschläge haben in der Nacht auf Montag in Teilen Oberösterreichs für Überflutungen und Vermurungen gesorgt. Betroffen waren die Bezirke Steyr und Steyr-Land, hieß es Montagfrüh vom Landesfeuerwehrkommando zur APA. Auch in Vorarlberg machte Starkregen am Sonntag zwölf Feuerwehr-Einsätze notwendig.

SN/APA/BFK STEYR-LAND/UNBEKANNT Starkregen sorgte für Überflutungen und Vermurungen