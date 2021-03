Start der Ausreisekontrollen in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt starten am Samstag die Corona-bedingten Ausreisekontrollen. Die Polizei wird an den Ausfahrten der Stadt, die als Hochinzidenzgebiet gilt, ebenso wie am Bahnhof präsent sein und Stichproben vornehmen. Die Testkapazitäten wurden von 2.000 auf 15.000 täglich hochgefahren. Unterstützung erhält die Stadt vom Bundesheer, vom Roten Kreuz und von Studenten der Fachhochschule.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die Testkapazitäten wurden hochgefahren