Start für Corona-Ausreisekontrollen in zwei Bezirken von NÖ

In den beiden niederösterreichischen Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen starten am Donnerstag Corona-bedingte Ausreisekontrollen. Entsprechende Verordnungen treten nach Angaben des Landes um Mitternacht in Kraft. Sofortige Kontrollen sollen die Folge sein. Anzeigen bei Verstößen wird es aber erst ab Freitag geben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Maßnahmen in Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen ab Mitternacht