Startschuss für Countdown zum Nichtraucher-Volksgehren

Seit 1. Mai sollte ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie in Österreich gelten. Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat dieses Gesetz aber gekippt. Den Weltnichtrauchertag am Donnerstag nehmen die Ärztekammer für Wien und die Österreichische Krebshilfe als Startschuss für den Countdown zu ihrem Volksbegehren "Don't smoke" vom 1. bis 8. Oktober.

SN/APA/HANS PUNZ Ärztekammerpräsident Szekeres kündigte intensive Kampagne an