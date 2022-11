Startschuss für Sensibilisierungskampagne "16 Tage Gewalt"

Der Freitag bildet den Auftakt für die Sensibilisierungskampagne "16 Tage gegen Gewalt". Vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember werden weltweit bekannte Gebäude mit orangem Licht bestrahlt, um das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. In Österreich gab es 2022 laut einer Zählung des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) bereits 28 Femizide.

