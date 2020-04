Hier finden Sie alle Zahlen und Statistiken zu Corona in Österreich. Die Zahl der aktuell erkrankten, der Menschen im Spital, auf der Intensivstation, Tote durch Corona in Österreich, tägliche Tests, genesene und positiv auf Corona getestete Menschen in Österreich. Außerdem die Fälle nach Bezirken, Neuinfektionen in Österreich, die Entwicklung von Corona in Österreich, die Corona-Fälle nach Bundesländern, und Menschen mit Corona-Infektionen im Spital. Die Daten werden laufend aktualisiert.

Quelle: SN