Status nach Explosion in Wohnhaus in Wien unverändert

Nach der katastrophalen Gasexplosion mit zwei Toten in Wien-Wieden vom vergangenen Mittwochnachmittag hat in der Preßgasse am Samstag weitestgehend Ruhe geherrscht. "Die Einsatzstelle ist von der Baupolizei bzw. vom Eigentümer (Wiener Wohnen; Anm.) übernommen worden", erklärte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr.

SN/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER Haus ist nach wie vor einsturzgefährdet