Stau-Bilanz des ÖAMTC: Insgesamt mehr, aber kürzere Staus

Im Sommerreiseverkehr 2019 hat es in Österreich 613 Staus gegeben - das bedeutet ein Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der ÖAMTC am Dienstag mitteilte. Tirol war am stärksten belastet und belegte im Bundesländervergleich erneut den ersten Platz. Die Bilanz zeigte, dass die Staus tendenziell kürzer waren als im Vergleichszeitraum 2018. Häufigste Ursache war Verkehrsüberlastung.

SN/APA (Archiv)/ZEITUNGSFOTO.AT Die meisten Staus wurden durch Verkehrsüberlastung ausgelöst