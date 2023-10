Stehgebühr an E-Tankstelle kostet mehr als der Strom

20 Euro für die Energie, 40 Euro für die "Infrastrukturbelegung" zahlte ein E-Auto-Fahrer an einem Ladeterminal im Burgenland. Er spricht von "Abzocke" und "Sittenwidrigkeit".

Es sollte ein unvergesslicher Ausflug mit seinem Renault Zoe E-Tech Electric vom Salzkammergut in Oberösterreich nach Jois im Burgenland werden. Und tatsächlich wird Johannes Reitter aus Traunkirchen (Bezirk Gmunden) seine Reise in den Osten am 28. August 2023 immer in ...