Steht jetzt ein harter Lockdown bevor?

Laut mehreren Medienberichten könnten am Samstag weitere Einschränkungen verkündet werden. Betroffen könnten Geschäfte, aber auch Schulen sein. Eine offizielle Bestätigung fehlt aber.

In diesen Tagen hat sie geendet, die Beobachtungsfrist, welche sich die Bundesregierung eingeräumt hat, bevor das weitere Vorgehen gegen die Corona-Pandemie festgelegt wird. Zehn Tage, so viel Zeit ist vergangen, seit am 3. November der so genannte "weiche Lockdown" in Kraft trat. Seither häufen sich die Gerüchte, was weiter passieren wird - denn die Infektions- und Hospitalisierungszahlen taugen derzeit keineswegs zur Beruhigung oder Entwarnung.

Momentan jedenfalls liegt allenfalls eine Dämpfung der steigenden Infektionszahlen vor. So meinte Simulationsforscher Niki ...