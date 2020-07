Steiermark: Fels tötet zwei Klammbesucher

Mehrere oberkörpergroße Steinbrocken erschlugen in der Bärenschützklamm zwei Frauen und verletzten acht Wanderer. Touristiker hatten vor einer Überlastung des Naturjuwels gewarnt.

Eine Tragödie ereignete sich am Mittwoch zu Mittag in der Bärenschützklamm im Grazer Bergland. Auf Höhe des Großen Wasserfalls seien mehrere oberkörpergroße Felsbrocken ausgebrochen, berichtete Heribert Oswald, Ortsstellenleiter der Bergrettung. "Mehrere Personen waren genau darunter." Die traurige Bilanz: Zwei Besucherinnen wurden erschlagen, acht Wanderer mit unterschiedlich schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. "Eine Person war sofort tot, eine Frau ist bei der Reanimation verstorben", sagte Oswald.

Wegen der schwer zugänglichen Unfallstelle waren verschiedene Rettungsorganisationen im Einsatz: Der ÖAMTC stellte die Rettungshubschrauber C12 und C17 aus Graz, zusätzlich flogen ein Polizei- und ein Heereshubschrauber.

Die vom Mixnitzbach durchflossene Klamm ist extrem unzugänglich. Retter und Material mussten durch steile Felswände abgeseilt werden oder von Mixnitz (Gemeinde Pernegg an der Mur) aus wenigstens eine Stunde lang aufsteigen, um zur Unglücksstelle zu gelangen. Im Einsatz standen neben Bergrettern das Rote Kreuz, die Alpinpolizei und das Bundesheer. Laut Landespolizeidirektion Steiermark handelt es sich bei den Toten um eine 50-jährige Ungarin und eine 21-jährige Steirerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung.

Die Rettungskräfte mussten auch den eiskalten Mixnitzbach mithilfe einer Canyoning-Rettungsgruppe aus der Obersteiermark absuchen, da sich dort eventuell weitere Opfer finden könnten. Der Mixnitzbach in der Klamm birgt zahlreiche Wirbel und vom Wasser ausgeschürfte Bereiche, dazu Spalten und Schlünde. Die Canyoning-Gruppe und deren Material wurden vom Bundesheer eingeflogen. Die beiden ÖAMTC-Hubschrauber wurden letztlich nicht benötigt. Sie sollten Verletzte mittels Tauen bergen, diese wurden dann aber mit Rettungsautos ins Spital gebracht.

Die Bärenschützklamm gilt als eine der schönsten wasserführenden Felsklammen Österreichs und wurde 1978 zum Naturdenkmal erklärt. Seit dem Jahr 1901 erlaubt eine Steiganlage aus hölzernen Brücken und Leitern eine Durchsteigung und begründete die fremdenverkehrliche Erschließung. Die Anlage wurde 1997 bei starken Unwettern erheblich beschädigt und danach wieder in Stand gesetzt. Insgesamt überwinden 164 Leitern einen Höhenunterschied von etwa 350 Metern auf einer Seehöhe zwischen 750 und 1100 Metern.

Die Touristenattraktion kämpfte zuletzt mit einem Besucheransturm: Busweise wurden die Gäste zum Naturjuwel geführt, bis zu 700 waren gleichzeitig unterwegs. Weshalb Touristiker bereits vor einer Überlastung warnten, die Bärenschützklamm sei einem Massenansturm von zuletzt 40.000 Besuchern (2019) nicht gewachsen.

Die Klamm ist bis auf Weiteres für Wanderer gesperrt. Die Alpinpolizei Bruck-Mürzzuschlag führt noch weitere Erhebungen den Unfallhergang betreffend durch.



Unglücke durch Felsstürze

Stausee Kaprun/Salzburg

Am 4. September 2019 donnerten Geröllmassen oberhalb des Stausees Wasserfallboden in Kaprun 800 Meter durch eine Rinne. Ein Mann (53) aus Saalfelden wurde getötet, zwei Deutsche erlitten Beinverletzungen.



Liechtensteinklamm/Salzburg Erst seit 11. Juni ist die Liechtensteinklamm in St. Johann im Pongau wieder geöffnet. Am 27. Mai 2017 wurden vier Besucher aus Indien leicht verletzt, als rund 200 Kubikmeter Gestein in die Tiefe stürzten. Die Zugänge für Besucher mussten neu gebaut werden, die Kosten betrugen insgesamt 6,7 Millionen Euro.



Bondo/Schweiz

Seit einem gewaltigen Bergsturz mit drei Mill. m3 in Bondo (Graubünden) am 23. August 2017 werden acht Menschen vermisst, darunter ein steirisches Ehepaar.



Ierapetra/Kreta

Am 8. Mai 2015 verunglückten zwei bekannte Kletterer aus Salzburg auf Kreta tödlich: , Albert Precht und Robert Jölli (beide 67) wurden in der Schlucht von Kapsa nahe Ierapetra von herabfallenden Steinen getroffen.