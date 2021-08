Steiermark für bundesweite Verschärfungen für Ungeimpfte

Das Land Steiermark hat am Montag nach einem Gespräch mit Ärzte- und Spitalsvertretern eine Fünf-Punkte-Forderung an die Bundesregierung gestellt. "Es braucht bundeseinheitliche Lösungen", so Landeschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Es gehe um eine Materie, die "sinnvollerweise" nur national geregelt werden könnte, wie Zutritt zu Nachtgastronomie nur mit Vollimmunisierung, Bevorzugung beim Contact Tracing oder Gratis-Tests. Zudem wolle man Klarheit über den "dritten Stich".

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Steirischer LH Schützenhöfer für Verschärfungen für Ungeimpfte