Steiermark: Zwei Tote und sieben Verletzte nach Felssturz

In der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Gemeinde Pernegg nördlich von Graz sind am Mittwoch zu Mittag mehrere Menschen von Gesteinsbrocken während eines Felssturzes getroffen worden - zwei Menschen sind tot, sieben zum Teil schwer verletzt, wie die Bergrettung auf APA-Anfrage sagte. Vier Hubschrauber standen zur Bergung im Einsatz, zwei des ÖAMTC, je einer der Polizei und des Bundesheeres.

