Steirer (24) nach tödlichen Messerstichen in U-Haft

Nach den tödlichen Messerstichen gegen einen 49-Jährigen im obersteirischen Zeltweg am Mittwochabend ist nun der mutmaßliche Täter, der 24-jährige Stiefsohn in spe, in U-Haft genommen worden. Der Mann gab laut Landespolizeidirektion vom Freitag im Verhör die Tat zu, er hatte dem Lebensgefährten seiner Mutter (59) in der Wohnung mehrere Stiche mit einem Küchenmesser in die Brust versetzt. Der 24-Jährige dürfte bei der Tat unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden sein.

Der Tat in einem Mehrparteienhaus in Zeltweg (Bezirk Murtal) soll eine Streitigkeit vorausgegangen sein, die Tatwaffe wurde laut den Ermittlern sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung des 24-Jährigen in die Justizanstalt Leoben sowie die Beiziehung eines Toxikologen zwecks Gutachten an. Zwischen dem 24-Jährigen und dem Lebensgefährten der Mutter war es in deren Wohnung zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die 59-Jährige rief daraufhin die Einsatzkräfte, aber als diese eintrafen, gab es für den älteren der beiden Männer keine Rettung mehr - er war bereits tot. Der 24-Jährige hatte mit dem Küchenmesser auf ihn eingestochen. Innerhalb von 30 Minuten wurde der 24-Jährige nahe des Tatorts von einer Streife festgenommen. Der junge Mann hatte sich widerstandslos festnehmen lassen. Er hatte die mutmaßliche Tatwaffe noch bei sich und wies Verletzungen an den Händen und im Gesicht auf.