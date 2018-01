Steirer erst zwei Tage nach Autounfall tot gefunden

Ein 82-jähriger Steirer ist erst zwei Tage nach einem Autounfall tot gefunden worden. Der Mann dürfte am Dienstag von seinem abgelegenen Haus kommend über einen Hang gestürzt sein. Er wurde aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt. Als sein in Wien lebender Sohn ihn zwei Tage nicht erreichen konnte, bat er einen Freund der Familie nachzusehen, so die Polizei am Freitag.

SN/APA (Webpic)/hex Laut Polizei wurde der Fahrer aus dem Pkw geschleudert