Steirer fuhr in Gruppe von Radsportler: Ein Schwerverletzter

Ein 74-jähriger Pkw-Lenker ist am frühen Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in eine Gruppe von Radsportlern gefahren und hat die drei Männer verletzt. Ein 70-jähriger Schweizer schwebt in Lebensgefahr, teilte die steirische Polizei mit. Bei dem Autofahrer wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt, er wird angezeigt.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Der Rettungshubschrauber brachte den Radsportler ins Krankenhaus Graz