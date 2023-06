Steirer kracht mit Rennrad in Transporter und stirbt

Ein 26-jähriger Steirer ist Sonntag kurz vor Mittag in der Nähe von Bad Radkersburg mit seinem Rennrad ungebremst in einen am Straßenrand stehenden Mannschaftstransporter der Feuerwehr der deutschen Stadt Nordhausen gekracht und gestorben. Der Rennradfahrer war unmittelbar hinter dem Fahrzeug unterwegs, als der 19-jährige nicht alkoholisierte Lenker den Transporter wegen der Übelkeit eines mitfahrenden Mannschaftskameraden laut Polizei angehalten hatte.