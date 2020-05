Steirer nach Messerattacke festgenommen

Ein 42-jähriger Mann ist bereits am späten Freitagabend nach einem Streit mit seiner Frau in Sölk (Bezirk Liezen) festgenommen worden. Er steht im Verdacht, die 36-Jährige mit einem Messer attackiert und verletzt zu haben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark ließ sich der 42-Jährige widerstandslos festnehmen und wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen