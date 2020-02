Steirer rettet 92-Jährige aus verrauchtem Wohnhaus

Ein Steirer hat am Samstag in der Früh seine 92 Jahre alte bettlägerige Nachbarin aus ihrem bereits völlig verrauchten Wohnhaus in Loipersdorf bei Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gerettet. Nach Angaben der Polizei hatte die Pflegerin der Frau einen Topf mit Speiseöl am Herd vergessen, der in Brand geriet.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Die Feuerwehr wurde alarmiert