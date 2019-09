Nachdem er in der Nacht zuvor von einem Auto erfasst worden war, ist ein 18-jähriger Steirer am Samstag im Uniklinikum Graz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige in Mitterdorf an der Raab (Bezirk Weiz) zu Fuß unterwegs als er versucht hatte, ein Auto anzuhalten. Dabei dürfte er auf die Mitte der Fahrbahn gesprungen sein. Der 31-jährige Autolenker hatte nicht mehr bremsen können.

Quelle: APA