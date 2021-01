Steirische Exekutive ermittelt zu Polizeieinsatz in Wien

Vom Landeskriminalamt Steiermark wird derzeit der Polizeieinsatz in Wien-Hietzing untersucht, bei dem am Dienstag eine 67-Jährige durch den Schuss aus einer Dienstwaffe getötet worden war, als sie mit einem Messer auf die Beamten losgegangen war. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird der Bericht an die Staatsanwaltschaft gehen, die zu entscheiden hat, ob den Polizisten ein Vorwurf zu machen ist, hieß es am Donnerstag von der Wiener Polizei.

SN/APA/HANS PUNZ 67-Jährige wurde bei Polizeieinsatz erschossen