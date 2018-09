Steirische Heimbewohnerin von Krankentransporter überrollt

Eine Pflegeheimbewohnerin ist am Dienstag in der Obersteiermark von einem Krankentransporter überrollt und dabei getötet worden. Der 22-jährige Lenker aus dem Bezirk Leoben hatte eine andere Bewohnerin zurück zum Heim gebracht. Als er zu einem weiteren Einsatz wegfahren wollte, übersah er die hinter seinem Fahrzeug vorbeigehende 81-Jährige. Sie war auf der Stelle tot, hieß es am Mittwoch.

