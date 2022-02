Steirischem Traditionsweingut Domäne Müller droht das Aus

Nach der Insolvenz von Domäne Müller in Groß St. Florian (Weststeiermark) versucht Masseverwalter Peter Handler, wenigstens einen Teil des Schilcher-Betriebes mit bisher 20 Dienstnehmern zu retten. Die Pleite wirft auch ein Schlaglicht darauf, wie unterschiedlich die heimische Weinbranche durch die Coronakrise getroffen wurde. Winzer mit viel Gastronomiegeschäft litten am meisten. Jene, die im Lebensmittelhandel gut vertreten sind, haben sogar Zuwächse, erklart der Weinbauverband.

Das weststeirische Traditionsweingut Domäne Müller in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) steht vor dem Aus, wenn nicht noch zusätzliches Geld investiert werden kann. Masseverwalter Peter Handler sagte am Mittwoch im SN-Gespräch, er wolle mit den Gesellschaftern Gespräche führen, ob nicht doch weitere Zuschüsse gegeben werden können. Ansonsten müsse das Unternehmen, das rund 20 Angestellte hat und neben 36 Hektar gepachteter Weinfläche auch einen Handel vor allem mit französischen Rotweinen betreibt, wohl zerschlagen werden. Eine Vinothek in Wien war bereits zuvor ...