Steirischer Polizist in Dienststelle getötet: Drei Schüsse trafen Opfer

Auch Lebensgefährtin und eine Tochter des getöteten Postenkommandanten arbeiten bei der Polizei. Der Schütze schweigt weiterhin zum Motiv für die Bluttat in der Dienststelle.

Langsam kommt mehr Licht in den dramatischen Vorfall, der sich Montagfrüh in der Polizeiinspektion Trieben im Bezirk Liezen zugetragen hat: Hatte die Landespolizeidirektion Steiermark zunächst noch von einem Schuss aus der Dienstwaffe eines 46-jährigen Polizisten gesprochen, der den 59-jährigen Postenkommandanten tödlich getroffen habe, so hieß es am Dienstag, es seien vier Schüsse aus der Dienstwaffe, einer Glock 17, abgefeuert worden. Ein Schuss habe das Opfer verfehlt, drei Patronen seien in den Körper eingedrungen und hätten zum Tod geführt.

...