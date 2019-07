Steirisches Kind nach Dehydrierung in kritischem Zustand

Jener knapp drei Jahre alte Bub, der am Montagnachmittag am Hof seiner Großeltern im südoststeirischen Riegersburg bewusstlos im von der Sonne aufgeheizten Auto seiner Eltern aufgefunden wurde, hat sich am Mittwoch nach wie vor in einem kritischen Zustand befunden. Das Kind wird in der Intensivstation der Kinderklinik versorgt, hieß es seitens des Uni-Klinikums auf Anfrage der APA.

SN/APA (Symbolbild)/JAKOB GRUBER Der Bub war ins überhitzte Auto seiner Eltern geklettert