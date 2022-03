Stelzer weist Kritik des Gesundheitsministers zurück

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) weist die Kritik von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an den Ländern in Sachen Corona zurück. Es seien alle gut beraten, "wenn wir nicht aufeinander losgehen, auch nicht verbal", meinte er am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Rauch hatte den Ländern davor einen "Schönwetter-Föderalismus" vorgeworfen.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Stelzer findet Kritik an den Ländern ungerecht