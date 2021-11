Sterben: Die letzte Reise von Muslimen und Chinesen in Österreich

Was passiert mit Bürgern muslimischen Glaubens oder chinesischen Staatsbürgern, wenn sie in Österreich sterben? Ihre letzte Reise endet oft nicht auf österreichischen Friedhöfen.

Gerade in der Zeit um Allerheiligen und Allerseelen beschäftigen wir uns vermehrt mit dem Tod und dem Ableben geliebter Menschen. Die letzte Ruhe zu finden ist ein wichtiger Schritt in der Vollendung eines jeden Lebens.

Die Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen, rund fünf Millionen an der Zahl, gehört dem Christentum an. Für sie ist es klar, dass, wenn sie sterben, ihr Leichnam entweder durch eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung auf einem Friedhof oder in einem Friedenshain beigesetzt wird. ...