Sterben, Tod und Trauer sind ihre ständigen Begleiter

Barbara Juen unterstützt Angehörige in den ersten Stunden nach einer Katastrophe. Was sie antreibt und warum vor allem tote Kinder Einsatzkräfte emotional an ihre Grenzen bringen.

Sie war nach dem Lawinenunglück in Galtür zur Stelle. Sie hat Angehörige nach der Massenpanik im Bergisel-Stadion mit fünf Toten betreut. Sie war nach der Brandkatastrophe der Gletscherbahn Kaprun im Einsatz, half bei der Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen, von Hochwasseropfern und sie flog mit Hinterbliebenen nach Südostasien, um sich vor Ort von 87 Tsunamitoten aus Österreich zu verabschieden. Für Barbara Juen gehören Sterben, Tod und Trauer fast schon zum Alltag. Und das freiwillig. Denn die 59-jährige Innsbruckerin ist leitende Psychologin des psychosozialen Diensts beim Roten Kreuz. Ein Ehrenamt, das sie und ihr Team immer wieder an die Grenzen bringt. "Am emotionalsten ist der Tod von Kindern. Da muss man oft für sich selbst innerlich einen Schritt zurückgehen", sagt Barbara Juen.

Die regional organisierten Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes werden nicht nur bei Großschadensereignissen gerufen. Die insgesamt 1700 Mitarbeiter, verteilt über ganz Österreich, verzeichnen zwischen 3000 und 4000 Einsätze pro Jahr, sohin täglich mehrere. Bei Suiziden, tragischen Unfällen oder Gewaltereignissen mit Todesfolge unterstützen und begleiten sie Angehörige und Hinterbliebene. "Wir werden immer angefordert, wenn Einsatzkräfte Bauchweh haben, die Familie allein zu lassen. Bei der Überbringung von Todesnachrichten nimmt uns die Polizei oft mit", erzählt Juen. Österreich sei Vorreiter bei der Krisenintervention. Bereits vier Jahre nach der Tragödie in Galtür seien 2003 beim Roten Kreuz einheitliche Strukturen und Qualitätsstandards für die Akutbetreuung verankert worden.

Barbara Juen hat am Aufbau von der ersten Stunde an mitgewirkt - "weil mir der dringende Bedarf so ins Gesicht gesprungen ist", sagt sie. Dabei hätte sie in ihrem Zivilberuf genug zu tun: Die 59-Jährige hat eine Professur an der Universität Innsbruck. Sie ist Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, studierte auch Medizin. Die 59-Jährige ist Autorin zahlreicher Bücher zum Thema Notfallversorgung nach Katastrophen und forscht vor allem zum Thema Akuttrauma. Derzeit beschäftigt sie sich in einem EU-Projekt damit, wie Betroffene von Terroranschlägen die Situation besser bewältigen können. Für große Schadensereignisse wird sie von der Uni freigestellt.

Der Tod, für viele Menschen ein Tabuthema, bereitet ihr wenig Angst. "Weil ich mich damit auskenne, was rundherum passiert. Natürlich ist der Tod schmerzhaft, aber je mehr ich wegschaue und vermeide, desto größer wird die Angst und desto hilfloser werde ich", sagt die Innsbruckerin. Hunderte Male hat sie Betroffene direkt betreut und begleitet. "Der Anblick des Toten ist nicht das Problem, sondern die unglaubliche Emotionalität der Angehörigen, die man aushalten muss." Während beim Abschied von einem Leichnam immer auch Trost dabei sei, sei die Konfrontation mit Gegenständen von Verstorbenen, wie Rucksäcke oder Kinderspielzeug, emotional noch viel schwerer auszuhalten.

Natürlich müssen auch die Einsatzkräfte belastende Bilder, Gerüche und Geräusche erst einmal verkraften, oft werden sie plötzlich nach Jahren durch ein unvorhersehbares Ereignis wieder ins Gedächtnis gerufen. "Wir nutzen selbst unser Peersystem. Es tut gut, um einen Einsatz aufzuarbeiten. Ich nehme Unterstützung von Kollegen mit Felderfahrung, wenn es mir schlecht geht", erklärt Juen. So habe sie nach dem Kaprun-Einsatz zunächst gar nicht gemerkt, wie sehr sie unter Stress gestanden sei. "Man ist ungeduldiger, gereizter, schläft schlecht. Eine Stressreaktion ist ganz normal. Man ist so im Adrenalin, dass man gar nicht merkt, viel zu viel zu arbeiten."

Für die Helfer, die angetrieben würden, Sinnvolles für die Gesellschaft beizutragen, sei wichtig, einen Großeinsatz nachzubesprechen, um den eigenen Beitrag im gesamten "Puzzle" zu verstehen. Barbara Juen sagt, sie wolle niemanden retten oder bekehren, habe aber aus ihren Freiwilligeneinsätzen enorm viel fürs Leben gelernt. "Man genießt das Leben mehr und wird gegenwartsorientierter. Und ich bewerte Beziehungen anders. Ich brauche nicht 150 Facebook-Freunde, sondern einige wenige, auf die ich mich verlassen kann." Und man lerne, Prioritäten zu setzen, dass Spiritualität im Leben wichtiger sei als materielle Werte. "Ich habe im Laufe der Einsätze gemerkt, wie wertvoll ein religiöses Ritual sein kann."