Sternspritzer setzte in Tirol Teil eines Wohnhauses in Brand

Bei einem durch einen Sternspritzer ausgelösten Feuer ist am Heiligen Abend in Gnadenwald (Bez. Innsbruck-Land) ein Stockwerk eines Wohnhauses ausgebrannt. Der Sternspritzer setzte einen künstlichen Baum in Flammen, in weiterer Folge breitete sich der Brand auf den Wohnbereich aus. Die anwesenden sieben Erwachsenen und ein sechs Monate altes Baby, die gemeinsam das Weihnachtsfest feierten, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, sie blieben unverletzt, so die Polizei.

SN/APA/Webpic/hex Alle Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen