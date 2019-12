Stieftochter in Wiener Pflegeheim missbraucht: Haft

Weil er sich den gerichtlichen Feststellungen zufolge seit November 2018 wiederholt an seiner in einem Pflegeheim untergebrachten Stieftochter vergangen hat, ist ein 63-jähriger Mann am Dienstag von einem Wiener Schöffensenat zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Betroffene leidet an einer aggressiven Form von multipler Sklerose und kann sich nicht mehr bewegen und nicht kommunizieren.

Es handle sich um eine "massiv verwerfliche Tat"