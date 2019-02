Stier verletzte Landwirt in Salzburg schwer

In Salzburg ist am Freitag ein Landwirt bei einer Stierattacke schwer verletzt worden. Warum das 850 Kilo schwere Tier auf den 79-Jährigen losging, war laut Polizei zunächst unklar. Der Mann hatte in der Gemeinde Obertrum (Bezirk Salzburg-Umgebung) einen Freilaufstall betreten, in dem sich zwei Rinder befanden. Gegen 17.00 Uhr erfasste ihn ein enthörnter Stier und presste ihn gegen eine Betonwand.

Durch Schreie konnte der Verletzte seinen Sohn auf sich aufmerksam machen. Dieser kam ihm zur Hilfe und zog ihn aus dem Freilaufstall. Das Opfer zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Brustkorbes zu. Anzeige Quelle: APA