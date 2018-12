Stinker vor Gericht

Schummelsoftware. Klagen gegen Autohändler waren in der Etappe erfolgreich, jetzt wartet alles auf die Höchstrichter.

Seit bekannt ist, dass Fahrzeughersteller in ihren Dieselfahrzeugen eine Schummelsoftware verbaut haben, mit welcher der Schadstoffausstoß manipuliert wurde, sind viele der getäuschten Käufer vor Gericht gezogen, zumeist gegen die Händler. Mit diesen Klagen fordern sie in den meisten Fällen, den Kaufvertrag rückgängig zu machen und den Kaufpreis rückzuerstatten. Die in Österreich dazu ergangenen Entscheidungen sind höchst unterschiedlich. Nachstehend eine kurze Übersicht:

Das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck hat erst kürzlich zum erfolgreichen Begehren auf Rückabwicklung eines Kaufes eines Audi Q3 betont: Kein Käufer müsse damit rechnen, dass im Fahrzeug eine Software eingebaut sei, welche die am Prüfstand zu messenden Werte manipulativ verändere und aufgrund der er befürchten müsse, dass die Fahrzeugzulassung entzogen werde. Das Vorhandensein einer derartigen Schummelsoftware stelle eine grobe Abweichung vom vertraglich Geschuldeten und damit einen wesentlichen Mangel dar, dies berechtige den Käufer zur Wandlung des Kaufvertrags. Auch wenn eine Nachbesserung grundsätzlich ohne großen Aufwand möglich wäre, sei es dem Käufer unzumutbar, diese durch Aufspielen einer Software vornehmen zu lassen, die von demselben Unternehmen entwickelt worden sei, das seine Vertragspartner und die Zulassungsbehörde durch Installation einer manipulierenden Software vorsätzlich getäuscht habe.