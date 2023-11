Störung auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke

Wegen eines Gleisschadens zwischen den Stationen Rennweg und Wien Mitte ist der Bahnbetrieb auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke bis voraussichtlich Samstagfrüh (4.00 Uhr) nur eingeschränkt möglich. Zwischen Floridsdorf und Liesing bzw. Flughafen Wien kommt es zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen bis zu 10 Minuten, teilten die ÖBB Freitagfrüh in ihrem Störungsmelder mit. Reisenden mit ÖBB-Tickets wird empfohlen, auf die Wiener Linien auszuweichen.

REX-Züge nach Bernhardsthal, Retz und Laa an der Thaya werden ab Meidling über den Wiener Hauptbahnhof (oberirdische Bahnsteige) und Stadlau umgeleitet. REX-Züge nach Bernhardsthal halten daher bis Deutsch Wagram nicht an den gewohnten Stationen an der Stammstrecke (Rennweg, Wien Mitte, Praterstern, Traisengasse, Handelskai, Floridsdorf), sondern in Simmering und Stadlau. Selbiges gilt für die REX-Züge nach Laa an der Thaya, die erst ab Wolkersdorf wieder auf ihrer gewohnten Strecke fahren.

Die REX-Züge nach Retz nehmen ebenfalls den Umweg über Simmering und Stadlau, halten aber zusätzlich auch in Leopoldau, bevor sie ab Jedlersdorf wieder auf fahrplanmäßigen Kurs einschwenken. Die S-Bahnen, inklusiver jener zum Flughafen Wien, können demnach regulär die Stammstrecke benutzen, sind jedoch von Verzögerungen bis zu zehn Minuten und vereinzelten Zugausfällen betroffen.