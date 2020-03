Storchennester-"Frühjahrsputz" in Rust im Burgenland

Bald werden im Burgenland die ersten Störche erwartet. Bevor die majestätischen Vögel einfliegen, gibt es in Rust am Neusiedler See einen Quasi-Pflichttermin: Mitglieder des Storchenvereins verbringen einen Tag damit, die Nester der gefiederten Sommergäste herauszuputzen, damit diese ihren Nachwuchs möglichst optimal aufziehen können. Am Dienstag war es für die Helfer wieder einmal so weit.

SN/APA/CHRISTIAN GMASZ Alle Jahre wieder werden Storchennester gesäubert