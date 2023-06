StPO stand bei Symposion im Parlament zur Diskussion

Hochrangige Vertreter aus Justiz, Politik und der Anwaltschaft haben am Montagnachmittag im Parlament in einem Symposion über aktuelle Fragen zu einer allfälligen Reform der Strafprozessordnung (StPO) diskutiert. Der Wiener Strafrechtsprofessor Peter Lewisch sah einleitend einen Verbesserungsbedarf, die Beschuldigtenrechte gehörten gestärkt, zumal 60 Prozent der Ermittlungsverfahren eingestellt würden und damit gar nicht vor Gericht landen.

Es bedürfe in Zukunft Regeln, "die aus jedermanns Perspektive ex ante akzeptabel sind", sagte Lewisch. Strafverfahren seien heterogener geworden und hätten Auswirkungen auf die Lebensführung von Beschuldigten, da viele Ermittlungen de facto "quasiöffentlich" geführt würden, was "öffentliche Vorführung" und "soziale Ächtung" mit sich brächte. Lewisch verlangte eine Beschleunigung von Strafverfahren und ein Kappen der Verjährungshemmung, wenn einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Außerdem trat Lewisch für einen Ersatz der Verteidigerkosten bei Freisprüchen und Verfahrenseinstellungen ein.

Im Schnitt dauere ein Ermittlungsverfahren dreieinhalb Monate, konterte Bernd Ziska, Vizepräsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte: "Von Herumwurschteln kann keine Rede sein." Einige wenige Verfahren seien zugegebenermaßen "überlang", aber die Ursachen dafür seien "in beschränktem Ausmaß" bei den Staatsanwaltschaften zu finden. Um zügiger ermitteln zu können, wären für Ziska eine Reduktion der Berichtspflichten, mehr Planstellen bei den Anklagebehörden und eine Stärkung des Verfahrensmanagements hilfreich.